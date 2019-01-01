Начавшийся 10 лет назад «Период бедствий» может закончиться для Земли фатально в январе 2019 года

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Зловещие сигналы из космоса, связываемые уфологами с появлением в Солнечной системе планеты Нибиру и дошедшие до станций слежения в Антарктиде, получают свое подтверждение видениями американского провидца Гордона Майкла Скаллиона.

Начавшийся ровно 10 лет назад «Период бедствий», предсказанный Скаллионом, может закончиться для Земли фатально уже в январе нового 2019 года. Необходимо отметить, что провидец, получивший свой дар 40 лет назад, неоднократно предупреждал об угрозах и последствиях природных катастроф, которые неизменно сбывались, но далеко не всегда были услышаны научным сообществом и главами стран, которых они касались напрямую. В 2009 году Скаллион публично заявил, что наша планета вступает в десятилетний цикл «периода бедствий», который закончится глобальными изменениями на планете. В частности, смещение магнитных полюсов, связанное с аномальной активностью Солнца, станет «спусковым крючком» для цепной реакции бедствий на всех континентах Земли. Антарктида в начале 2019 года будет неудержимо терять свой ледяной покров, вследствие чего, Австралия и Африка распадутся на части, превратившись в огромные архипелаги. Гиза, со всеми ее древнеегипетскими артефактами уйдет на дно океана. Восточное побережье «черного континента» перестанет существовать.

Начиная с первого месяца нового года, Североамериканская платформа разломится и США превратятся в более сотни островов, размером с современную Калифорнию. Полуостров Юкатан исчезнет под водой. Далее Латинская Америка после серии взрывов ныне спящих вулканов, прекратит свое существование, оставив на поверхности океана несколько участков суши. Тихоокеанская платформа, сместившись на 10 градусов, утянет на дно прибрежные территории российских Курил, Сахалин, Японию и Корейский полуостров. Также исчезнет большая часть Великобритании и скандинавских стран. Люди хлынут на Восток России, где останутся территории, не затронутые глобальным катаклизмом. Такое вот будущее рисует Скаллион, при этом, не упоминая вмешательство Нибиру.