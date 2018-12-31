Москва куранты не услышит: Бой часов на Новый год может заглушить грохот падающих метеоритов

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В космосе происходят странные и опасные события. На праздники россиян ожидает звездопад, сообщают астрономы, который может перерасти в мощную бомбардировку Земли астероидами, уточняют уфологии.

В Новый год жители России смогут наблюдать сразу несколько яркий и завораживающий астрономических явлений: малый парад планет, кровавая Луна и звездопад. Самым зрелищным из них будет метеоритный дождь. Его пик активности ожидается по разным данным с 31 декабря до 4 января. Проходить накануне полного затмения Луны.

Астрономы вычисли, что в этот период расстояние между нашей планетой и Луной сократится до минимума, поэтому спутник Земли будет казаться просто огромным. Но это также вызовет гравитационные волнения, из-за которых Земля станет играть роль магнита для каменных обломком летящих из космоса.

Риск угрозы падения метеоритов увеличивается из-за того, что недалеко от Млечного пути столкнулись две галактики. Большое Магелланово Облако и Малое Магелланово Облако соединились, что привело к появлению новых метеоритов и комет. Кроме этого, распадающиеся кольца Сатурна тоже могут влиться в метеоритный поток. Подсчитано, что интенсивность метеоритного потока может составить порядка 120 объектов в час. Если даже сотая часть упадет на Землю, это приведет к масштабным землетрясениям и извержениям вулканов по всей Земле, так что не только островные государства станут историей, но и пострадают центральные части материков, в том числе Евразия. Таким образом, прогнозируют некоторые эксперты, бой часов в Новый год может заглушить грохот падающих метеоритов и Москва куранты не услышит.