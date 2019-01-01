Химические вещества шампуня и зубной пасты изменяют половые гормоны у подростков

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Новое исследование, проведенное в Калифорнийском университете в Беркли, показало, что многие традиционные шампуни, мыло и зубные пасты содержат химические вещества, разрушающие эндокринную систему, или EDC, которые повреждают гормоны у развивающихся детей.

Исследование показало, что девочки достигают половой зрелости намного раньше, чем обычно, в результате воздействия этих EDC. Кроме того, мальчики, как выяснилось далее, испытывают снижение уровня тестостерона в результате простого употребления этих продуктов.

Опубликованный в журнале Human Reproduction, этот документ был составлен на основе данных, собранных в рамках Центра оценки состояния здоровья матерей и детей в Салинасе (CHAMACOS), в ходе которого ученые оценивали воздействие различных экологических факторов на 338 детей с самого рождения до подросткового возраста.

Они определили, что за последние 20 лет средний возраст, в котором дети достигают половой зрелости, становится все более ранним - и основной причиной этого являются средства личной гигиены, которые содержат химические вещества, которые, как известно, влияют на нормальную экспрессию гормонов.

Химические вещества в продуктах личной гигиены вызывают рак яичников у девочек и рак яичек у мальчиков.

В то время как средний возраст девочек, достигших половой зрелости, обычно составляет около 11 лет, воздействие EDC в продуктах личной гигиены снижает его до восьми или даже раньше. Ученые описывают это негативное явление как «преждевременное» половое созревание, которое, как известно, вызывает социальные проблемы и увеличивает вероятность того, что молодые девушки будут вести себя рискованно.

Среди EDC, которые вызывают это, фталаты, парабены и фенолы, три распространенных химических продукта личной гигиены, которые, как известно, имитируют гормоны в организме человека. При втирании в кожу или при оральном применении такие химические вещества могут поступать в организм, в результате чего подростки обоих полов слишком рано созревают.

Это же исследование показало, что EDC могут повредить гормоны детей в утробе матери.

EDC также связаны с аутизмом у детей.

Группа исследователей из некоторых ведущих школ страны изучила образцы крови и мочи 175 беременных женщин и отслеживала их в течение пяти лет. Они обнаружили, что воздействие EDC внутриутробно увеличивало распространенность аутистических поведенческих черт у детей, начиная с матки и вплоть до раннего детства.

Ученые обнаружили в среднем 44 различных EDC у каждой из беременных женщин, показывая, насколько эти химические вещества являются важными в продуктах по уходу за потребителем, а также в окружающей среде. К ним относятся такие химические вещества, как бромированные антипирены из мебели; перфтороктан, химический агент, охлаждающий жидкость; и бета-гексахлорциклогексан, пестицидное химическое вещество, используемое в традиционном сельском хозяйстве.

Поскольку у мальчиков в четыре раза больше шансов на развитие аутичного поведения, чем у девочек, ученые пришли к выводу, что химические вещества в окружающей среде разрушают некоторые ключевые гормоны, которые, как известно, контролируют развитие мужского мозга.