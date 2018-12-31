В КНР учёные изобрели супертонкую проволоку для пошива «умной» одежды будущего

Сегодня, 13:40

При разработке новинки были применены знания о том, какими свойствами обладают капилляры человеческого тела. В основе тончайшей нити лежит серебро.

В КНР учёные изобрели супертонкую проволоку, обладающую уникальными свойствами. В будущем она может быть использована для пошива «умной» одежды.

Новая проволока имеет очень высокую прочность и электропроводность. Для её создания была разработана специальная технология.

Особый раствор серебра в автоматическом режиме проходит режим поглощения мельчайшими волокнами ткани. Чем то это напоминает процесс того, как в организме человека происходит процесс кровотока по сосудам.

После испарения влаги остаётся крепкая проволока, отличающаяся высокой электропроводностью, эластичностью и долговечностью. Инновация достаточно проста.

К дополнительным её плюсам относится то, что её осуществление является недолгим по времени. Этим она отличается от других объектов, относящихся к нано-параметрам.

Учёные не исключают, что в будущем созданную ими серебряную нанопроволку станут широко применять при изготовлении «умной» одежды. Также отмечается, что пошитые с помощью новинки вещи долго не будут портиться, даже если на тренировках станут применяться сверхнагрузки.