Мрачное знамение под Рождество: Солнечное затмение погрузит миллионы россиян в депрессию - астрологи

Сегодня, 04:23

Если Нибиру не уничтожит Землю 1 января, то в Новом году, в канун Рождества, обращённая тёмной стороной к Земле Луна закроет собой половину солнечного диска. Явление можно будет наблюдать в Восточной Азии, для России это в основном Дальний восток и Сибирь. Как говорят астрологи, событие окажет мощнейшее энергетическое влияние на жителей земли и позволит им буквально «перезагрузиться».

Солнце, как известно, питает всё живое. Астрологам известно, что человек энергетически зависим от светила, частичное прерывание его светового потока неизбежно окажет влияние на все живые организмы планеты. В том числе на людей. Временно лишённый энергетической подпитки человек окажется наедине с самим собой, что позволит перезагрузить свои жизненные параметры в соответствии с планетами, доминирующими на небесном своде в этот месяц.

Луна закроет Солнце, находясь в знаке Козерог, что говорит о довольно мрачном влиянии этого события. В период «тьмы» возможны депрессивные состояния, тревожные мысли, ощущение подавленности. Также это чревато кризисами в работе, общественной и личной жизни. Так как Лунное затмение будет влиять только на Сибирь, Дальний Восток и Восточную Азию, население этих регионов, а именно миллионы россиян и китайцев, могут погрузиться в депрессию.

Продолжение... «Это конец!»: Ученые расшифровали предупреждение с Нибиру перед Новым годом Пришедшие из космоса на антарктическую станцию таинственные звуки, рассекречены уфологами. Астрологи подбадривают землян – кризисное время лучше всего подходит для того, чтобы поработать с собой, привести мысли и чувства в порядок, перераспределить внутренние приоритеты. Главное – не идти на поводу у ощущения подавленности.

Специалисты говорят – нужно оставаться разумными, несмотря на непростое воздействие небесных светил. Непростые чувства и ситуации будут указывать на проблемные места в жизни и личности, над которыми нужно поработать в первую очередь.

Однако же, утверждают они, возможно это будет непросто. В этом и будет заключаться «перезагрузка» жизни, астрологи рекомендуют использовать это время.

Во Владивостоке событие будет проходить с 23:38 до 02:24 по всемирному времени UTC.