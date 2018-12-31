США могут использовать Нибиру для секретных ударов по России

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Планета Х может пригодиться Вашингтону для объяснения апокалиптической сейсмоактивности и прочих катаклизмов в РФ, являющихся вероятным оружием Третьей мировой войны.

Мистическая Нибиру уже бесчисленное количество раз облажалась с «концом света», но сотни уфологов продолжают доказывать человечеству ее существование. Примечательно, преимущественное количество приверженцев Планеты Х проживает в США. Местные конспирологи способны любое гало, блик фотокамеры и эффект двойного Солнца превратить в байку о «Звезде смерти». К примеру, недавно американцы обвинили Владимира Путина в тайном бегстве с обреченной на гибель Земли.

Что интересно, все чаще мировые уфологи стали замечать смертоносную Нибиру над Россией. То Планета Х возьмет курс на Крымский мост, то под колпаком окажется Москва, то вулканы Камчатки готовятся активизироваться для разрыва России на части. Также примечательно, официальная наука, в частности, NASA, даже не пытается пресечь конспирологический бред, что вызывает ряд подозрений.

А что, если массовый психоз из-за Нибиру выгоден США, ведь с каждым днем люди все больше верят в смерть Земли из-за катаклизмов по исключительной вине «Звезды смерти»? Если и мы поверим уфологам, то можно прийти к выводу, что нашу планету, способны погубить земное ядро, Третья мировая война и, собственно, Нибиру. Но мало кто знает, что существует и четвертая реальная угроза Армагеддона, скрывающаяся глубоко в недрах США.

Если верить независимым американским СМИ, армия Штатов много лет проводит в подземных лабораториях испытания супероружия на основе радиоактивных элементов. Из-за вероятного создания бомбы будущего якобы начал активизироваться Йеллоустонский вулкан, способный в одиночку организовать апокалипсис на Земле. Если у Вашингтона действительно есть такое оружие, то с огромной долей вероятности Белый дом уже знает, как его применять против врагов.

Прямо сейчас США могут использовать Нибиру для прикрытия будущих секретных ударов по России. Байки о Планете Х, вероятно, являются подготовительным этапом перед ударом, чтобы потом можно было сказать: А мы предупреждали! Если завтра, к примеру, сейсмологи обнаружат апокалиптическую активность в районе Плато Путорана (Красноярский край), то люди скорее поверят в атаку Нибиру, нежели в подземный удар США, ведь о вероятных испытаниях Штатами оружия будущего слышали единицы, а о Планете Х знает практически каждый. Именно на этом факте могут сыграть американцы в войне будущего.

От граничащих с фантастикой версий популярности Нибиру в мире перейдем к более вероятным. «Звезда смерти», как довольно раскрученный тренд, может попросту являться хитрым источником легкой денежной добычи для научных сказочников.