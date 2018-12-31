Учёные: Нитраты в копчёных мясных продуктах провоцируют рак

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Исследование британских специалистов спровоцировало скандал в правительстве с требованием ввести санкции в отношении производителей вызывающих онкологию мясных продуктов питания.

В последние десятилетия рак стал одним из самых опасных заболеваний в мире. Проблема онкологии заключается не только в том, что по-настоящему эффективного лекарства от него до сих пор не разработано, но и в том, что количество онкобольных с каждым годом растёт. В этой связи тема рака с каждым годом приобретает всё большую актуальность. Учёные со всего мира прежде всего пытаются понять, чем вызван всплеск такой активности данного недуга. Один из ответов на этот вопрос, похоже, недавно дали британские учёные.

Группа исследователей под руководством профессора Криса Эллиота установила, что химикаты, которые добавляют при промышленном производстве мясных продуктов, провоцируют развитие онкологии. Рак вызывают нитраты, которые производитель использует для придания мясу привлекательного аппетитного розового цвета. Представители промышленников в свою защиту утверждают, что используют технологии обработки продукции уже на протяжении последних 25 лет и делается это якобы для защиты потребителя от ботулизма и прочих инфекций.

Учёные же твердят, что ни о какой заботе речь не идёт, поскольку, по последним подсчётам, внедрение опасных нитратов приводит к тому, что только в Великобритании ежегодно диагностируют 6600 случаев рака кишечника. Это в четыре раза больше, чем жертв автомобильных аварий. Ранее также было установлено, что употребление в пишу обработанного промышленным способом копчёного мяса с нитратами повышает риск развития рака груди у британских женщин.