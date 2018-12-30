«Звезда смерти готовит удар»: Россиянка опубликовала снимок Нибиру в Москве

Пришельцы могут начать атаку на беззащитных людей и воспользоваться праздниками для порабощения Земли, подчеркивает уфолог, изучив новые снимки в Instagram.
Появление Нибиру на орбите Земли не раз обсуждали ученые и уфологи, однако не совсем ясно: информация о Планете Х это выдумка или страшная опасность будущего. Если приверженцы теории существования «планеты из ада» уверенны в ее скором проявлении, то официальные эксперты из лучших институтов и исследовательских лабораторий пока не подтверждают наличия Нибиру в принципе.
Тем временем необъяснимые явления в небе, на Земле люди связывают с приближением Планеты Х.
Россиянка опубликовала снимок Нибиру в Москве. В Instagram фото появилось менее часа назад, и выглядит очень необычно и даже пугающе. Снимок с подписью «два солнца» очень заворожил уфолога, который прокомментировал увиденное.
Россиянка опубликовала снимок Нибиру в Москве и даже на Южном Урале были заметны необычные состояния Солнца.
Уфолог предположил, что приближение Звезды смерти в скором времени, не только «расчленит» поверхность главного Светила Солнечной системы, но и возможно вовсе истребит его. Таким образом, появление Нибиру может стать реальной по версии уфолога, но ученые пока не подтверждают этой возможности в ближайшем будущем.