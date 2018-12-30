«Звезда смерти готовит удар»: Россиянка опубликовала снимок Нибиру в Москве

Вчера, 20:26

Пришельцы могут начать атаку на беззащитных людей и воспользоваться праздниками для порабощения Земли, подчеркивает уфолог, изучив новые снимки в Instagram.

Появление Нибиру на орбите Земли не раз обсуждали ученые и уфологи, однако не совсем ясно: информация о Планете Х это выдумка или страшная опасность будущего. Если приверженцы теории существования «планеты из ада» уверенны в ее скором проявлении, то официальные эксперты из лучших институтов и исследовательских лабораторий пока не подтверждают наличия Нибиру в принципе.

Тем временем необъяснимые явления в небе, на Земле люди связывают с приближением Планеты Х.

Россиянка опубликовала снимок Нибиру в Москве. В Instagram фото появилось менее часа назад, и выглядит очень необычно и даже пугающе. Снимок с подписью «два солнца» очень заворожил уфолога, который прокомментировал увиденное.

«Данный снимок очень интересен, поскольку на его центральной части можно рассмотреть тайную планету, которой я отдал не один год своей жизни. По моему личному предположению, описанная племенами Майя и Захарием Ситчиным планета в очень скором времени появится на орбите Земли. Только неясно будет это контакт на равных, или же люди станут заложниками пришельцев. Звезда смерти готовит удар, но его суть и силу пока рано оценивать», - заявил уфолог.

Россиянка опубликовала снимок Нибиру в Москве и даже на Южном Урале были заметны необычные состояния Солнца.

Уфолог предположил, что приближение Звезды смерти в скором времени, не только «расчленит» поверхность главного Светила Солнечной системы, но и возможно вовсе истребит его. Таким образом, появление Нибиру может стать реальной по версии уфолога, но ученые пока не подтверждают этой возможности в ближайшем будущем.