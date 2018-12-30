Рак у детей вызывает чрезмерная чистота и стерильность: Британский учёный открыл причину лейкемии

Вчера, 20:15

Исследователь создаёт напиток для малышей с самыми распространёнными бактериями и вирусами, чтобы их иммунитет научился бороться с вредными организмами. Из-за современной чистоты у младенцев плохая иммунная система, что вызывает лейкемию.

Недавно профессор Мел Гривз из Института исследования рака в Лондоне сделал громкое заявление. Британский учёный потратил всю жизнь на решение этого вопроса, и недавно он всё же открыл причину данного вида рака. За это Гривза даже удостоили рыцарского звания.

В течении 30 лет профессор изучал лейкемию у детей, и сейчас он получил первый ответ на вопрос о том, как остановить рак. Гривз придумал специальный напиток, который борется с лейкемией. Современное лекарство вызывает в долгосрочной перспективе много побочных эффектов, но в это же время в Европе каждый год число больных детей увеличивается на 1%.

Лейкемия вызывается мутацией, которая появляется у ребёнка ещё в матке матери, но не обязательно, что такой малыш может заболеть, мутация лишь увеличивает риск рака. В раннем возрасте он появляется из-за плохой работы иммунной системы, которой просто необходимо противостоять инфекциям на первом году жизни, или иначе она о будет работать неправильно и подвергаться лейкемии.

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По словам учёного, проблема состоит в том, что сейчас для родителей антисептические салфетки, дезинфицирующие средства и антибактериальное мыло стало нормой. Чрезмерная чистота и стерильность просто не даёт иммунной системе ребёнка нормально развиваться, увеличивая риск развития рака у детей.

Вместе с чрезмерной чистотой родители уменьшают контакт младенцев с социумом и соответственно микробами. В результате, когда организм малыша сталкивается с инфекцией, он вызывает хроническое воспаление, высвобождая химические вещества цитокины в кровь. Именно цитокины вызывают у врождённой мутации отклик для развития лейкемии.

Рак у детей появляется из-за врождённой мутации, а затем из-за инфекции, с которой иммунитет не может справиться.

В итоге Гривз с командой решили создать напиток для детей, который собирает в себе все виды микробов и бактерий, необходимых для нормального формирования иммунитета. Речь идёт о 10 видах микроорганизмов, необходимых для малышей. По словам учёного, такой напиток действительно должен уменьшить количество больных лейкемией детей.