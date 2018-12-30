Учёные «заглянули» в мозг альпиниста без страховки

Вчера, 19:33

Популярный вид времяпрепровождения для искателей острых ощущений давно интересует экспертов, которые пытаются понять, как работает мозг сторонников такого досуга.

Этим вопросом занялись учёные под руководство Джейн Джозеф из Медицинского университета в Южной Каролине. Главным объектом исследования, как и во многих других работах, стал американский альпинист Алекс Хоннольд. Молодой человек известен тем, что взбирается на высокие горы без единого элемента страховки. Перед тем, как «заглянуть» в мозг Хоннольда, учёные провели с ним анкетирование на определение типа и характеристик личности.

В ходе опроса удалось выяснить, что Алекс – не адреналиновый «наркоман». Свои поступки он тщательно взвешивает и без страховки покоряет очередную высоту ради конкретной цели, а не адреналиновых ощущений. Затем альпиниста поместили в аппарат МРТ и стали показывать картинки: немытые туалеты, стихийные бедствия, лёгкую эротику и людей, свисающих с дельтаплана. Анатомически мозг Алекса Хоннольда «нормальный», его реакции на показанные картинки не отличаются от реакций других людей.

Но учёные заметили, что миндалевидное тело в его мозге неизвестным пока образом реагирует по-разному на опасность. На привычные для Алекса опасности, кроющиеся в высоте, оно не реагирует вовсе, тогда как на многие другие опасности отвечает проявлением «страха» и «тревоги». Пока объяснить такую реакцию учёные не могут, но активно работают над тем, чтобы объяснить, как альпинисту удалось научить миндалину работать так.