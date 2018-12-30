Ученые: Потеря аппетита скрытый признак наличия рака у мужчин

Вчера, 19:26

Боли внизу живота и даже общее недомогание с проблемой частого мочеиспускания должны насторожить пациента без желания принимать пищу, подчеркивают эксперты.

Очень часто ученые говорят, что люди упускают шанс вылечить заболевание, поскольку поставлен был неправильный диагноз. Симптомы рака предстательной железы чаще всего влияют на способность мочиться, но когда рак распространился, могут развиться и другие симптомы. Переживание определенного чувства является одним из менее очевидных признаков прогрессирования болезни.

Заболевание обычно развивается медленно и может не проявляться в течение многих лет. Симптомы обычно не появляются до тех пор, пока рак не станет достаточно большим, чтобы надавить на уретру. Это может вызвать проблемы с мочеиспусканием, такие как необходимость мочиться чаще, даже в течение ночи, и необходимость спешить в туалет. Кровь в моче или сперме и ощущение, что мочевой пузырь не опустел полностью, являются другими общими признаками заболевания. Эти симптомы не обязательно сигнализируют о раке простаты и могут быть признаком неракового состояния, называемого увеличением простаты. Стоит понимать, что увеличение простаты - это процесс, при котором простата меняется в размерах, оказывая давление на мочевой пузырь и уретру.

Этот симптом распространен среди мужчин в возрасте 50 лет и обычно не представляет серьезной угрозы для здоровья. Когда рак простаты распространяет к другим частям тела, он может вызвать симптомы которые не могут показаться, очевидно, соединенными с раком. По данным ученых NHS, одним из менее очевидных симптомов распространенного рака предстательной железы является отсутствие желания принимать пищу. Потеря аппетита скрытый признак наличия рака у мужчин. По словам экспертов, плохой аппетит – это общий симптом пациентов с раком и хроническими болезнями. Наравне с потерей аппетита, другой признак рака предстательной железы - необъяснимая потеря веса. Человек параллельно может испытывать боль в костях и спине, или боль в яичках. Опасность состоит в том, что на ранней стадии человеку можно помочь, а на стадии заострения болезни шансов у человека становится меньше. Ученые подчеркивают, что помочь себе может каждый человек, если вовремя обратится за помощью к специалисту.