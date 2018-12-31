Космическое безобразие уничтожает Японию: Нибиру вызвало землетрясение на Хоккайдо - эксперты

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Целые острова суши продолжают исчезать с лица Земли из-за природных катаклизмов, которые уфологии связывают с приближением Звезды смерти. Сицилия, Филиппины, Япония и Аляска уже потеряли часть своей территории и могут уменьшиться еще.

Италия может полностью потерять несколько островов после извержения Этны и Стромболи, вулкан Анак-Кракатау уменьшился вчетверо после извержения и Филиппинские острова снова захлестнула цунами, теперь и часть японской территории может уйти под воду: на Хоккайдо сегодня произошло землетрясение магнитудой 5,5 баллов.

Эксперты по внеземным цивилизациям считают, что всему виной космическое безобразие, которое в последнее время регистрируют ученые. Нибиру вызвало все эти природные катаклизмы, включая последнее землетрясение на Хоккайдо.

По мнению некоторых исследователей, Нибиру уже давно уничтожает Японию. Например, она виновна в пропаже одного из небольших островов Японии в сентябре этого года, исчезновение которого заметили пограничники только спустя несколько дней. Остров был маленький и даже не имел географического названия, но для Японии любой участок суши колоссальная ценность, поэтому потеря даже клочка земли для японцев большая беда.

Но в исчезновении части территории Японии есть и плюсы, считают конспирологи. Япония одна из самых продвинутых стран в сфере инженерных технологий. Вероятно, участившиеся землетрясения могут заставить инженеров ускорить строительство городов под водой, и японцы станут первой нацией, для которой океан станет не только источником еды, но и новым домом.