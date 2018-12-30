Нибиру едва не спалила Астрахань – Возле МКС нашли нефтехимический след планеты Х

Вчера, 19:18

Сгусток неизвестного вещества был послан со «звезды смерти», а его частицы в атмосфере Земли едва не обернулись для Астрахани катастрофой. Сейчас остывший пузырь находится на орбите, и уже заставил космическую станцию поменять траекторию полёта.

Официальная наука всячески отрицает существование в нашей Солнечной планетарной системе Нибиру, или же какого-либо другого объекта подобной массы и размеров. Ни один из мощнейших телескопов так и не зафиксировал мифическую «звезду смерти», однако в это же время на Земле существует огромное количество очевидцев появления в небе этого загадочного объекта.

Люди по всей планете постоянно замечают «двойные» закаты или восходы. Вместе с этим, Солнце часто излучает нехарактерный для себя свет, а в некоторых полярных уголках Земли и вовсе начали пропадать полярные ночи. Один из таких случаев произошёл накануне в Астрахани, где Нибиру едва не спалила город, как утверждают уфологи.

Недавно очевидцы сфотографировали Астрахань и закат над Волгой. Снимки попали в Сеть, где их принялись изучать специалисты по Нибиру. По словам уфологов, планета Х уже близко. Об этом якобы говорит неестественное красно-розовое свечение Солнца, которое к тому же резко увеличилось до огромных размеров.

Продолжение... «Звезда смерти готовит удар»: Россиянка опубликовала снимок Нибиру в Москве Пришельцы могут начать атаку на беззащитных людей и воспользоваться праздниками для порабощения Земли, подчеркивает уфолог, изучив новые снимки в Instagram.

По словам экспертов, необычный закат случился из-за излучений Нибиру, которые попали в атмосферу Земли. Это стало возможным якобы из-за некого парада планет с Солнцем. Уфологи указывают на заряженные частицы, которые едва не уничтожили Астрахань, но из-за далёкого расположения планеты Х они не обладали достаточной силой и просто теряли свой опасный заряд во время космического путешествия.

Как бы то ни было, незадолго до происшествия в Астрахани уфологи нашли возле МКС нефтехимический след планеты Х. Ряд фотографий был опубликован NASA. След составлял собой большой сгусток из застывшего вещества. По словам уфологов, пузырь был вытолкнут к Земле и Луне из-за воздействия на него самой Нибиру и Земли. После обнаружения нефтехимического объекта МКС якобы поменяла своё положение, чтобы избежать столкновения, ведь пузырь останется на орбите нашей планеты.

Специалисты считают, что найденный сгусток нефтехимического вещества был частью энергии, попавшей к Земле с Нибиру. Именно его частицы и вызвали необычный закат в Астрахани, но со временем вещество начало остывать, и сейчас превратилось в застывший пузырь.