Рванет в любой момент: Флот Нибиру оставил Антарктиду из-за пробуждения супервулкана - уфологи

Вчера, 17:12

Южный полюс – бомба со сломанным часовым механизмом. Массовое исчезновение НЛО с арктической базы летом этого года эксперты связывают с началом активности дремлющего вулкана.

Ученые уверены, что самый грозный и опасный супервулкан находится не в Северной Америке, как считалось ранее, а в Антарктиде. Оно в десятки раз мощнее и страшнее Йеллоустоунской вулканической цепи.

Супервулкан в Антарктиде обнаружили исследователи из Шотландии. Он находится всего в двух километрах под ледяной шапкой и поэтому его разрушительная сила несоизмеримо больше любой известной человечеству на сегодняшний день. У него сразу несколько кратеров, а центральное жерло поражает воображение даже опытных вулканологов. Кроме того, под огромным количеством магмы залегают большие пласты метана в кристаллизованном виде, который может перейти в газообразное состояние при увеличении температуры. Ученые пока не выяснили, насколько активен этот супервулкан, но последствия извержения им уже понятны.

Уфологи считают, что ученые скрывают от людей истинное положение дел. В августе было отмечено, что несколько НЛО появилось в небе над Антарктидой. Само по себе это явление никого из конспирологов не удивило, так бывает довольно часто, но они отметили два тревожных факта. Во-первых НЛО отправились в космос и назад не вернулись, а во-вторых космодром пришельцев в Антарктиде начал разрушаться. Многие очевидцы сообщали, что в океане плавают айсберги идеально-правильной прямоугольной формы, снимки которых можно без труда найти в Интернете. Уфологи отметили, что эти пласты льда выглядят также как бетонные плиты на взлетных полосах в аэропортах. Но почему начал разрушаться космодром оставалось непонятным. До сих пор.

Флот Нибиру оставил Антарктиду из-за пробуждения супервулкана, предполагают уфологии. Высокоразвитые пришельцы смогли распознать его пробуждение и поспешили спастись, понимая, что теперь он рванет в любой момент. Последствия будут катастрофические. Взрыв будет таким мощным, что по всей Земле начнутся масштабные землетрясения, лава растопит лед, уровень океана поднимется, расплавленная порода при контакте с водой образует клубы пара, который поднимет мегатонны пепла в атмосферу, а довершит апокалиптическую картину взрывы метана, из-за которого загорится воздух, когда метан и кислород выгорят наступит ядерная зима.

Прогноз уфологов, конечно, не может не вселять страх перед будущим. Но, возможно, пока супервулкан еще не совсем проснулся, ученые придумают, как спасти людей. Успеют создать колонию на Марсе, например.