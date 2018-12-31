Приведения реальны: Чёрная дыра способна сделать из человека настоящего призрака - учёный

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Живой объект поразит вся информация и история Вселенной, собранная в чёрной дыре. В ней не будет ни прошло, ни будущего, а призрак никак не будет связан с тем, кем он был, и кем может стать.

Чёрные дыры являются самыми загадочными объектами во вселенной не просто так. Дело в том, что ни один учёный не будет путешествовать в неё, чтобы изучить как в реальности обстоят дела, ведь вернуться из всепоглощающей воронки невозможно. Поэтому изучение чёрных дыр является чисто теоретическим математическим и физическим вопросом.

Недавно учёный из Калифорнийского университета в Беркли сделал ошеломляющее заявление: согласно расчётам профессора математики Питера Хинтца, приведения реальны. По словам учёного, настоящего призрака из человека способна сделать именно чёрная дыра.

Математик предположил, что во Вселенной существует целая группа чёрных дыр, внутри которых разрушаются нормальные для человечества законы физики, касающиеся пространства, времени и информации. По словам Питера Хинтца, при правильно сложившихся в чёрной дыре условиях человек может войти в чёрную дыру и остаться не раздавленным потоком материи. Вместо этого он получит состояние, в котором будет выглядеть и собственно являться призраком.

Учёный отмечает, что человек в такой чёрной дыре станет очень необычным призраком, у которого нет ни будущего, ни прошлого, он застрянет где-то посередине, продвигаясь в облаке потенциалов. Согласно расчётам математика, такой призрак не будет связан с тем, кем он был, или тем, кем он может стать.

По словам профессора, даже в прошлом или настоящем физические законы не допускают более одного будущего или прошлого, но математические расчёты показали, что в некоторых типах чёрных дыр в постоянно расширяющейся вселенной возможно пережить переход из детерминированного мира в недетерминированную дыру.

В таком случае человек будет близок к горизонту событий, буквально растягиваясь до атомов, а также поражаться всей энергией и информацией, которую чёрная дыра записала с момента появления Вселенной. При этом данный процесс не поэтапный. В правильной чёрной дыре будет содержаться вся история нашего мира. Вселенная расширяется, увеличивая скорость, и чем дальше, тем этот процесс быстрее. В таком случае дыра станет порталом в призрачный мир, показывающий всё то, что когда-либо было.