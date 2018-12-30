«Ход конем»: Кредитная эйфория из-за Нибиру уничтожит банковскую систему в январе - конспирологи

Вчера, 17:00

Страх перед концом света и Звездой смерти заставил россиян изменить взгляд на жизненные ценности. Вместо полезных покупок народ берет займы на развлечения.

Граждане России напуганы странными космическими явлениями. Парад планет, приближение Нибиру, снимки НЛО возле МКС и на фоне этого космического безобразия Земля страдает еще и от природных катаклизмов. Все это очень похоже на апокалипсис, который уничтожит человечество, убеждают людей конспирологи. Значит, терять нечего и надо пожить перед судным днем на всю катушку, решили жители России. По крайней мере, так выглядит то, что сейчас происходит.

Согласно данным аналитиков, потребительский рынок существенно изменился. Вместо того, чтобы тратить деньги на дорогие гаджеты, наряды и украшения, люди начали спускать деньги на развлечения и прочие нематериальные удовольствия. Причем часто, это деньги, полученные в кредит. И все это происходит на фоне неблагоприятной экономической ситуации.

Эксперты уверены, что страх перед Нибиру и сокрушительными природными катаклизмами привел к тому, что люди стараются получить максимум удовольствия прямо сейчас, не задумываясь о том, что будет завтра, потому что оно может и не наступить. Но оно, скорее всего, наступит, уверяют ученые с мировыми именами. И будет для многих безрадостным, предполагают конспирологи.

Экономисты отмечают небывалый рост выдачи займов кредитными учреждениями, который пока радует банковских менеджеров (перевыполнение плана в конце года сулит хорошие премии и карьерный рост). Некоторые эксперты даже подозревают не слишком дальновидных менеджеров в распускании слухов о смертельно опасной Нибиру, для которых это просто удачный «ход конем», чтобы привлечь клиентов. Но, экономисты считают, что кредитная эйфория кончится уже в январе.

Заемщики, которые потратили деньги на развлечения в предвкушении скорой гибели Земли из-за Нибиру, должны будут начать погашение кредитов. В январе это всегда не просто, а теперь и подавно. Деньги все потрачены, а зарплата не скоро. Обычно банк в таких случаях просто изымает купленную в кредит вещь и погашает обязательства сам, но сейчас изымать будет нечего. Тогда банки начнут забирать недвижимость и люди окажутся на улице, лишатся работы и вообще лишатся шансов поправить свое материальной положение. Кредитная эйфория декабря перерастет в экономический кризис, который как снежный ком уничтожит банковскую систему.