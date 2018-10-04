Ученые раскрыли тайну мумии из железного гроба в Нью-Йорке

Тело умершей идентифицировали, и ученые смогли воссоздать ее реальный портрет и даже картину жизни афро-американцев в Нью-Йорке около 100-200 лет назад. Результаты можно увидеть в документальном фильме.
Когда строители неожиданно обнаружили мумифицированное тело молодой афроамериканки в нью-йоркском районе Куинс в 2011 году, полиция подумала, что труп принадлежит жертве недавнего убийства. Но при ближайшем рассмотрении вскоре выяснилось, что ее история была гораздо более странной - и гораздо старше, чем предполагалось. Разбитые металлические фрагменты, разбросанные рядом со строительным оборудованием, позднее были идентифицированы как фрагменты богато украшенного и дорогого железного гроба; его запечатанная среда сохранила останки женщины в деталях, поэтому чиновники первоначально ошибочно приняли ее за недавно умершего. Железные гробы производились только в течение короткого периода в середине 19-го века, поэтому «гробница» – наряду со стилем погребальной одежды женщины - помогла специалистам датировать ее тело до середины 1800-х годов. Но кем она была, и как она оказалась похоронена в таком необычном контейнере, эксперты не смогли сказать.
Своеобразная история таинственной женщины раскрывается в новом документальном фильме «Женщина в железном гробу», выходящем в эфир на PBS. Герметичный железный гроб, найденный в Квинсе, содержал таинственную мумию 19-го века. Скотт Варнаш, в то время судебный археолог из Нью-Йоркского офиса главного медицинского эксперта, был вызван на место с командой, чтобы задокументировать и восстановить частично похороненные останки. И он сразу опознал железные куски как фрагменты гроба, потому что он столкнулся с подобными железными гробами много лет назад во время раскопок в Нью-Джерси, сказал он Live Science.
После того, как экскаватор сломал гроб, он вытащил тело и бросил его под груз грязи. Когда Варнаш и другие смахнули грязь, они отметили, что тело принадлежало афроамериканской женщине, одетой в одежду, похожую на ночную рубашку 19-го века, а также вязаную шапку и толстые гольфы. Что-то еще в останках привлекло внимание следователей. Ее кожа была настолько хорошо сохранена, что они могли заметить повреждения от оспы на лбу и груди. Работа над трупом была временно приостановлена, пока представители центров по контролю и профилактике заболеваний не подтвердили, что вирус больше не активен. Магнитно-резонансная томография (МРТ) и компьютерная рентгеновская томография (КТ) позволили ученым изучить тело и создать биологический профиль женщины. В итоге ученые раскрыли тайну мумии из железного гроба в Нью-Йорке и определили, что она при жизни была 5 футов, 2 дюйма в высоту (1,6 метра), афроамериканка и умерла около 25-30 лет, объяснил Варнаш.
Место, где она была обнаружена, ранее было афроамериканской церковью и кладбищем; церковь была основана в 1828 году первым поколением свободных чернокожих людей в регионе, но есть газетные сообщения об афроамериканском кладбище на этой земле, датируемые десятилетием ранее, согласно Warnasch. Глубокое погружение в местные записи переписи 1850 года дало следователям окончательные недостающие части головоломки о личности женщины. Они обнаружили, что останки, вероятно, принадлежали Марте Питерсон, жительнице Нью-Йорка и дочери Джона и Джейн Питерсон. Она умерла, когда ей было 26 лет, и была тщательно подготовлена к похоронам заботливыми руками — то, что показало проблеск сплоченной, эмансипированной афро-американской общины, к которой она принадлежала, сказал Варнаш.
«Она выглядела так, будто умерла неделю назад, но прошло 160 лет», - с удивлением отметил исследователь.
Возможно, в конце концов, что самое увлекательное в этой женщине, так это то, насколько она была обычной, сказал Варнаш. Она не была хорошо известна, богата или привилегирована, и потому, что она была просто «обычным человеком», детали ее похорон могут рассказать многое о повседневной жизни и смерти афроамериканцев в Нью-Йорке в тот момент в истории.