Ученые раскрыли тайну мумии из железного гроба в Нью-Йорке

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Тело умершей идентифицировали, и ученые смогли воссоздать ее реальный портрет и даже картину жизни афро-американцев в Нью-Йорке около 100-200 лет назад. Результаты можно увидеть в документальном фильме.

Когда строители неожиданно обнаружили мумифицированное тело молодой афроамериканки в нью-йоркском районе Куинс в 2011 году, полиция подумала, что труп принадлежит жертве недавнего убийства. Но при ближайшем рассмотрении вскоре выяснилось, что ее история была гораздо более странной - и гораздо старше, чем предполагалось. Разбитые металлические фрагменты, разбросанные рядом со строительным оборудованием, позднее были идентифицированы как фрагменты богато украшенного и дорогого железного гроба; его запечатанная среда сохранила останки женщины в деталях, поэтому чиновники первоначально ошибочно приняли ее за недавно умершего. Железные гробы производились только в течение короткого периода в середине 19-го века, поэтому «гробница» – наряду со стилем погребальной одежды женщины - помогла специалистам датировать ее тело до середины 1800-х годов. Но кем она была, и как она оказалась похоронена в таком необычном контейнере, эксперты не смогли сказать.

Своеобразная история таинственной женщины раскрывается в новом документальном фильме «Женщина в железном гробу», выходящем в эфир на PBS. Герметичный железный гроб, найденный в Квинсе, содержал таинственную мумию 19-го века. Скотт Варнаш, в то время судебный археолог из Нью-Йоркского офиса главного медицинского эксперта, был вызван на место с командой, чтобы задокументировать и восстановить частично похороненные останки. И он сразу опознал железные куски как фрагменты гроба, потому что он столкнулся с подобными железными гробами много лет назад во время раскопок в Нью-Джерси, сказал он Live Science.

«Я был одержим этими железными гробами с 2005 года, когда два были найдены под пруденциальным центром в Нью-Йорке. Я сказал экипажу, что это исторический артефакт, а не место преступления», - сообщил эксперт.

После того, как экскаватор сломал гроб, он вытащил тело и бросил его под груз грязи. Когда Варнаш и другие смахнули грязь, они отметили, что тело принадлежало афроамериканской женщине, одетой в одежду, похожую на ночную рубашку 19-го века, а также вязаную шапку и толстые гольфы. Что-то еще в останках привлекло внимание следователей. Ее кожа была настолько хорошо сохранена, что они могли заметить повреждения от оспы на лбу и груди. Работа над трупом была временно приостановлена, пока представители центров по контролю и профилактике заболеваний не подтвердили, что вирус больше не активен. Магнитно-резонансная томография (МРТ) и компьютерная рентгеновская томография (КТ) позволили ученым изучить тело и создать биологический профиль женщины. В итоге ученые раскрыли тайну мумии из железного гроба в Нью-Йорке и определили, что она при жизни была 5 футов, 2 дюйма в высоту (1,6 метра), афроамериканка и умерла около 25-30 лет, объяснил Варнаш.

Место, где она была обнаружена, ранее было афроамериканской церковью и кладбищем; церковь была основана в 1828 году первым поколением свободных чернокожих людей в регионе, но есть газетные сообщения об афроамериканском кладбище на этой земле, датируемые десятилетием ранее, согласно Warnasch. Глубокое погружение в местные записи переписи 1850 года дало следователям окончательные недостающие части головоломки о личности женщины. Они обнаружили, что останки, вероятно, принадлежали Марте Питерсон, жительнице Нью-Йорка и дочери Джона и Джейн Питерсон. Она умерла, когда ей было 26 лет, и была тщательно подготовлена к похоронам заботливыми руками — то, что показало проблеск сплоченной, эмансипированной афро-американской общины, к которой она принадлежала, сказал Варнаш.

«Несмотря на то, что она была заразна оспой, они все равно очищали ее тело, одевали его, укладывали ей волосы, хотя это было потенциально опасным для жизни заболеванием», - сказал ученый. «Она выглядела так, будто умерла неделю назад, но прошло 160 лет», - с удивлением отметил исследователь.

Возможно, в конце концов, что самое увлекательное в этой женщине, так это то, насколько она была обычной, сказал Варнаш. Она не была хорошо известна, богата или привилегирована, и потому, что она была просто «обычным человеком», детали ее похорон могут рассказать многое о повседневной жизни и смерти афроамериканцев в Нью-Йорке в тот момент в истории.