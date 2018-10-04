Первую «Луну» вне нашей солнечной системы обнаружили астрономы

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Обнаруженная «Луна» вращается вокруг экзопланеты Kepler-1625b. Это первый известный большой спутник планеты за пределами солнечной системы.

Команда, стоящая за этим интригующим открытием, исследовала более 250 планет вне нашей солнечной системы с помощью космического телескопа NASA Kepler.

Астрономы из Колумбийского университета, Алекс Чикапи и Дэвид Кипинг нашли первую луну вне нашей солнечной системы, возможно, размером с Нептун или Уран. Так называемая экзолуна значительно больше, чем самый большой спутник планет нашей солнечной системы. Луна Юпитера Ганимед имеет диаметр около 5 260 км. По оценкам, обнаруженная экзолуна имеет диаметр около 49 000 км.

Согласно информации Reuters, недавно обнаруженный экзолуна и планета, вокруг которой она вращается, являются газообразными и расположены на расстоянии 8000 световых лет от Земли.

В октябре астронавты направили Космический телескоп Хаббл, пытаясь проверить или исключить выводы ученых из Колумбийского университета. Команда провела 40-часовое наблюдение на Космическом телескопе Хаббла для дальнейшего изучения. Первое падение яркости должно было быть планетой, проходящей перед своей звездой, в то время как второй провал мог бы обосновать наличие экзолуны за пределами нашей солнечной системы.

Мощный телескоп Хаббл обнаружил второе снижение яркости света звезды через три с половиной часа после первого. Однако период наблюдения закончился до того, как экзолуна завершила свой оборот. Другим убедительным доказательством в пользу очевидного открытия было то, что планета прошла перед своей звездой на час раньше, чем они предсказывали.

Несмотря на доказательства, Teachey и его коллега Kipping нуждаются во втором исследовании Hubble, которое произойдет только в мае 2019 года. Тем временем они поощряют других исследователей и астрономов присоединиться, поскольку предмет предлагает понять, насколько редка наша солнечная система.

Наша собственная солнечная система имеет около 200 спутников. Из восьми планет только у Меркурия и Венеры их нет.

Учитывая условия, что и планета, и ее потенциальная луна являются газовыми гигантами, нельзя думать, что на этой планете могла бы поддерживаться жизнь. «Но, продвигаясь вперед, я думаю, что мы открываем двери для поиска таких миров», - сказал Teachey.