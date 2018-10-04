«Вызывает преждевременную смерть»: Учёные опровергли миф о пользе вина

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Вероятность уйти из жизни раньше при употреблении алкогольного продукта возрастает на 20%.

Давно установлено, что злоупотребление спиртным вредно для организма. Люди, подверженные пристрастию к алкоголю, как правило, чаще других страдают от разного рода заболеваний и соответственно это вызывает преждевременную смерть. Вместе с тем, совсем недавно исследователи установили, что ежедневное употребление красного вина в умеренных объёмах способствует улучшению кровообращения и служит отличным методом профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы. Данная новость была встречена с энтузиазмом среди любителей спиртных напитков, которым, по сути, разрешили совмещать приятное с полезным, однако недавно их радость была омрачена очередным исследованием.

Так, группа специалистов из Университета Вашингтона в Сент-Луисе (США) обнаружила, что вероятность преждевременной смерти возрастает у людей, которые выпивают по одной-две стандартных порций вина более трёх раз на протяжении одной недели. Риск умереть раньше времени в этом случае повышается на 20%.

Отмечается, что в исследовании приняли участие более 400 тысяч человек в США, возрастом от 18 до 85 лет. Наблюдения показали, что регулярное употребление даже умеренных доз вина способствует развитию рака.

Примечательно, что совсем недавно эксперты заявляли об обратном. Исследователи обращали внимание общественности на полезные свойства вина, которое якобы препятствует развитию онкологии.