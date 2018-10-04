«Польза Вторжения»: Прилет гуманоидов NASA делает угрозой – футуролог

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Секретный проект «Голубой луч» может стать первым шагом к порабощению планеты американцами, говорит эксперт, опираясь на мнение, что пришельцы способны спасти человечество от идеи монархии США.

В информации, доступной широкому кругу людей, ученые NASA подчеркивают вред от инопланетян. Прилет гуманоидов американское агентство делает угрозой для всей планеты и человечества в целом. Футуролог уверен, что это не так, поскольку NASA тщательно скрывает возможности дружбы и приятельства с гуманоидами. Более того заметна практика «убирать» всех, кто не выгоден, даже своих единомышленников. К этому утверждению стоит добавить, что попытка директора NASA Чарльза Болдена раскрыть правду о пришельцах оказалась для него билетом в лечебницу. Его слова перекрутили и подали как выдумку больного мозга с хорошей фантазией, что явно не так. Просочилась информация, что NASA не выдает информацию о существовании НЛО, гуманоидов и даже Нибиру. Все это скрывается под грифом «секретно», чтобы люди не узнали о возможности сохранить мир. Футуролог предвидит, что в будущем будет польза от вторжения гуманоидов.

«Прилет гуманоидов NASA делает угрозой для того, чтобы поработить весь мир и создать унитарную монархию с бесхребетными клонами, которых используют как второй сорт или запчасти для элиты – граждан США», - рассказывает эксперт.

Именно поэтому пришелец в понимании человека - это злостное существо, желающее делать опыты над людьми и насиловать земных женщин. По крайней мере, все киноистории американцев именно так и начинаются. Есть информация, что ученые США испытывают тайное оружие против землян «Голубой луч», который станет якобы копией процесса вторжения инопланетян на Землю. Воссоздать воинственный сценарий американцы смогут для воплощения своей цели – поработить все страны и создать унитарную монархию. Поэтому футуролог говорит, что утверждать, что гуманоиды это зло, не стоит до встречи с ними, а вот информацию от NASA предлагает не принимать на слепую веру и проверять и критически мыслить на предмет услышанного.