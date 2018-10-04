Ученые: Рак легких можно победить при помощи винограда

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«Виноградный антибиотик» имеет высокую эффективность в борьбе с онкологическими заболеваниями. Опыты на животных полностью подтвердили гипотезу ученых.

Ученые постоянно ищут вещества, которые помогут людям побороть самую страшную болезнь – рак. Так, ученые из Швейцарии нашли вещество, которое с легкостью справится с раком легких – установлено, что оно содержится в кожуре ягод винограда и является «виноградным антибиотиком».

Уже давно доказано, что наиболее эффективным средством профилактики рака легких, который является одной из часто встречающихся разновидностей онкологического заболевания, является полный отказ от курения табачных изделий и других смесей, которыми наводнен современный рынок. Теперь же специалисты доказали, что вторым средством профилактики данного заболевания может стать употребление винограда, кожура которого содержит ресвератрол – именно он и является основным борцом с раковыми клетками. Доказано, что для позитивного влияния ресвератрола на организм человека, он должен вступить в контакт с пораженными клетками. А для этого препарат на его основе необходимо вводить назально.

Эффективность «виноградного антибиотика» удалось доказать экспериментально — мыши, которые жили в условиях практически гарантированного развития рака легких, однако получали ресвератрол назально, в итоге становились жертвами рака легких гораздо реже грызунов, не получавших вещество. Таким образом, ученые полагают, что рак легких можно победить при помощи винограда.

Напомним, что онкологические заболевания являются наиболее смертоносными – по данным ВОЗ, каждый год эта болезнь становится причиной почти 1.7 млн смертей. Рак печени, который является вторым самым опасным раком, уносит почти на миллион жизней в год меньше.