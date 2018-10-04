«Возле Солнца стоят шахты ануннаков»: Миссия Parker Solar Probe будет изучать реальную Нибиру - уфологи

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В 2025 году планета Х будет на ближайшем расстоянии от Солнца, тогда корабль NASA подлетит к звезде на целых 6 миллиона километров, чтобы сфотографировать её.

Недавно представители NASA заявили, что космический корабль Parker Solar Probe подлетел к Венере ещё на 2 400 километров, и уже впервые стал получать от планеты гравитационную помощь. Таким образом, аппарат успешно двигается к Солнцу, возле которого будет находиться с 31 октября по 11 ноября. За это время Parker Solar Probe соберёт огромное количество данных о структуре, составе и химических процессах на Солнце.

Однако стоит отметить, что корабль продолжит своё путешествие к главной звезде, и уже в 2025 году приблизится к ней на 6,16 миллиона километров. Сейчас же самым близким путешествием к Солнцу является подлёт на 43 миллиона километров, который был выполнен в 1976 году германо-американской миссией Helios 2. Как бы то ни было, уфологи рассмотрели в миссии другой подтекст.

Главное, считают приверженцы альтернативных теорий, в миссии Parker Solar Probe является не изучение Солнца, хотя это также произойдёт. Исследователи будут изучать планету Х «Гоблин». Ранее сообщалось, что на расстоянии 80 астрономических единиц от главной звезды находится огромная планета, которая была ранее неизвестна науке. За 40 тысяч лет она делает один оборот вокруг Солнца, поэтому её ранее никто не замечал.

По своему описанию «Гоблин» очень похож на Нибиру. Уфологи уверены, что главной целью Parker Solar Probe является именно изучение этой планеты Х, о которой практически нет научных данных. Корабль может обладать мощнейшими телескопами. К 2025 году он подлетит на максимальное расстояние к Солнцу, и постарается сфотографировать Нибиру, уверены специалисты.

Также есть вероятность, что космическая миссия встретит возле звезды ануннаков, ведь в последнее время возле неё было замечено огромное количество кораблей внеземного происхождения. Уфологи считают, что жители Нибиру летают к Солнцу. Там уже стоят некие шахты ануннаков, которые буквально высасывают из звезды раскалённые металлы и полезные ископаемые.

В это же время эксперты заявляют, что ждать официальных заявлений NASA, которые бы объясняли новую реальную Нибиру, не стоит, так как настоящий смысл миссии будет держаться в секрете.