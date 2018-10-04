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Смыслом сингла стал рассказ о жизни космонавтов на орбите, говорит автор идеи, которая взорвала соцсети.

Дрю Фейстел должен вернуться на Землю на этой неделе после своего пребывания на Международной космической станции, но он сделал там прощальный подарок. Фейстел записал трогательный клип во время своего пребывания на орбите. Песня была создана в сотрудничестве с Гордом Синклером, басистом канадской рок-группы, они друзья и решились на необычный эксперимент.

«Особая благодарность экипажу 55-й и 56-й экспедиций за поддержку и участие в нашей миссии по исследованию космического пространства. Я всегда благодарен за поддержку моей семье, друзьям и коллегам... Любовь вокруг нас, и мы во всем мире», - сказал он в видео.

Астронавт NASA снял зажигательное музыкальное видео на космической станции. Песня поэтически рассказывает об опыте космонавта на МКС. В четверг планируется возвращение на Землю экипажа NASA на космическом корабле «Союз» вместе с Рикки Арнольдом и Олегом Артемьевым из космического агентства «Роскосмос». Космическое агентство продвинуло человечество дальше, чем кто-либо другой, и у него есть планы пойти дальше.