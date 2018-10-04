«SpaceX и NASA на пути к колонизации Луны»: Пилот ЦРУ предупреждает о встречи с пришельцами

Сегодня, 09:22

Целые цивилизации инопланетян различных видов прилетают на Луну для изучения Земли и людей, но всё это скрывается специальными технологиями, полагают уфологи.

Американский полковник Крис Хатфилд, бывший командующий МКС, заявил, что компания Илона Маска SpaceX и космическое агентство NASA уже находятся на пути к колонизации Луны. Коммерческая и правительственная организация будут делать всё возможное, чтобы расширить границы познавания космоса.

На лондонской конференции IP EXPO Europe Хатфилд заявил, что человечество скоро покорит Луну. Ключом успеха станет партнёрство между миллиардером Илоном Маском и государственным учреждением NASA. По словам полковника, такие компании, как SpaceX и Blue Origin делают невозможное возможным.

Хатфилд сравнил Илона Маска и Джеффа Безоса с путешественниками из Эпохи Открытий, такими как Колумб, Кук, Магеллан и так далее. Необходима технология, а также человек, который будет толкать эту технологию. В течение десятилетий доминировали беспилотные космические полёты, но сейчас на арене появляются человеческие полёты.

В это же время полковник уверен, что пока люди не готовы для межпланетных перелётов. Современные ракеты просто для этого не рассчитаны. Однако всё изменится уже в ближайшем будущем.

Некоторые специалисты в свою очередь настроены более футуристически. Например, бывший пилот ЦРУ Джон Лир предупреждает о встречи на Луне с пришельцами. Ранее сообщалось, что по словам Лира, на нашем природном спутнике уже давно построены целые колонии и города. На Луне могут жить миллионы инопланетян, и даже люди. Однако жизнь и её процессы скрываются с помощью специальных маскирующихся устройств.

Бывший пилот ЦРУ уверен, что на Луне удаётся уживаться целым цивилизациям. Кроме того, она стала отличной базой для пришельцев-исследователей, которые летают на Землю для изучения людей.