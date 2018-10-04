Ученые обнаружили загадочные артефакты из прошлого, опередившие свое время

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После нахождения многих артефактов из прошлого в ученой среде разгораются ярые споры. Ведь объяснить их существование в далекие времена просто невозможно. Они и на сегодняшний день противоречат данным официальной науки.

Еще в 1885 году под Зальцбургом (Германия) был обнаружен кусок обычного бурого угля, но после детального его изучения ученые обнаружили в нем металлический параллелепипед, который как будто впаян вовнутрь. После поисков рационального объяснения такого необычного угля специалисты оценили возраст данного куска в 25-65 миллионов лет, но вот определить как металл попал в середину угля. Специалисты так и не смогли.

Другая необычная находка из прошлого случайно попалась семейной паре из США. Прогуливаясь у ручья, они нашли камень, из которого торчала деревянная рукоятка, а после того, как камень раскололи – внутри него оказался молоток. Находку отдали ученым, которые после детального изучения определили, что возраст камня составил несколько миллионов лет, а вот молоток абсолютно похож на современные экземпляры. Объяснить попадание молотка в камень специалисты так и не смогли.

Многие эксперты склоняются к тому, что все подобные находки имеют космическое происхождение и занесены на нашу планету пришельцами из космоса. Хотя часть ученых уверены в том, что ранее на Земле существовала высокоразвитая цивилизация, которая имела гораздо больше возможностей, чем современный человек, ведь загадочные артефакты из прошлого, опередившие свое время, свидетельствуют об этом.