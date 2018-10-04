Сегодня, 08:30

Вспышки на Солнце спровоцируют ряд магнитных бурь, которые обрушатся на Землю. В это время Скандинавия сможет наблюдать невероятные небесные явления.

Источник сообщает, что Скандинавию охватит солнечная буря с северными сияниями – данные явления смогут увидеть в Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции через несколько дней. Солнечные ветры как раз и устроят «световые шоу», которые можно будет наблюдать 4 и 7 октября.

Северное сияние или авроры появляются всегда, в случае, если солнечный ветер внедряется в атмосферу Земли. Газообразные частицы смешиваются с заряженными, и в результате образуется уникальное небесное явление.

Есть и другая «сторона медали» и подобных явлений. Мощные потоки солнечного ветра вместе с радиацией могут стать причиной выхода из строя спутников Земли или энергосистем. Помимо красивой «картинки», метеочувствительные люди могут пожаловаться на головные боли и боли в суставах.