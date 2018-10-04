«Плеядеанцы на Земле»: Вторжение инопланетян заставляет землян менять облик – эксперт

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Пластические операции стали частью нормы, чего нельзя допускать из-за возможности порабощения человечества расой гуманоидов из созвездия Плеяды.

Появлением пришельцев занимаются специальных подразделения учекных и уфологов. В их среде обитает мнение, что прилеты НЛО не только проводятся для изучения Земли, но и для перевозок гуманоидов. Дело в том, что летающие тарелки могут использоваться как транспорт, чтобы жившим на планете пришельцам можно было попасть в свою родную среду. Эксперт по инопланетным цивилизациям со степенью доктора философии высказал неоднозначное, но интересное мнение.

«Плеядеанцы живут уже на Земле не один год. Вторжение инопланетян началось много лет назад. Даже были документальные подтверждения, которые специально уничтожили. Пришелец интуитивно и в качестве эксперимента заставляет землян менять облик. Дело касается внешности и красоты», - говорит эксперт.

По его словам стоит обратить внимание на особенности и описание так называемых пришельцев из созвездия Плеяды.

«Они считают землян частью своей расы, прежде всего, ввиду внешних сходств. Визуально облик плеядеанцев не имеет отличий от человеческого, разве что у них более высокий рост (в среднем 2м) и дивной красоты лица, будто у ангелов», - говорит специалист.

Сообщается, что их миссия – развивать земную цивилизацию, потому что они считают людей своим постыдным прошлым. Более того касается вопрос поступков или внешности не уточняется. Уфологи уверенны, что это реальная угроза для людей.

«Если предположить, что они живут под прикрытием на Земле, то вполне реально, что они могли ввести моду на «уколы красоты», ботокс, накладные ресницы и татуаж бровей, скулы, губы… Это все проделки ангельски красивых гуманоидов и это не может не волновать, на самом деле», - подчеркивает исследователь истории.

Судя по популярности косметических процедур, вторжение инопланетных агентов прошло успешно. Стоит ли воспринимать данные слова серьезно полка неясно, однако вероятность данного рода событий может быть идентичной к описанной философом.