«Плеядеанцы на Земле»: Вторжение инопланетян заставляет землян менять облик – эксперт

Пластические операции стали частью нормы, чего нельзя допускать из-за возможности порабощения человечества расой гуманоидов из созвездия Плеяды.
Появлением пришельцев занимаются специальных подразделения учекных и уфологов. В их среде обитает мнение, что прилеты НЛО не только проводятся для изучения Земли, но и для перевозок гуманоидов. Дело в том, что летающие тарелки могут использоваться как транспорт, чтобы жившим на планете пришельцам можно было попасть в свою родную среду. Эксперт по инопланетным цивилизациям со степенью доктора философии высказал неоднозначное, но интересное мнение.
По его словам стоит обратить внимание на особенности и описание так называемых пришельцев из созвездия Плеяды.
Сообщается, что их миссия – развивать земную цивилизацию, потому что они считают людей своим постыдным прошлым. Более того касается вопрос поступков или внешности не уточняется. Уфологи уверенны, что это реальная угроза для людей.
Судя по популярности косметических процедур, вторжение инопланетных агентов прошло успешно. Стоит ли воспринимать данные слова серьезно полка неясно, однако вероятность данного рода событий может быть идентичной к описанной философом.