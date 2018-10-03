«Второе пришествие»: «Послание в виде двойки» появилось над Россией

Вчера, 21:23

Необычный символ может иметь знак от пришельцев с Нибиру, говорит нумеролог и уфолог.

Необычные явления всегда привлекают внимание людей, тем более если этот вопрос касается пришельцев, НЛО и вторжения. В Сети опубликовали необычный снимок северного сияния. По словам автора публикации, это произошло в Мурманской области. Однако впечатляющее зрелище очень заинтересовало юзеров.

«На двойку похоже...», «Небо явно хочет о чем-то нас спросить. Вот точно вам говорю», «Второе пришествие», «Так хочется своими глазами увидеть такую красоту!!! Но, увы.. В Краснодарском крае нет», «Это послание в виде двойки... Может через 2 дня будет что то страшное...а может что то прекрасное», - написали активные пользователи Интернет.

Принимать такое необычное явление, как предупреждение или списать все увиденное на совпадение, это дело каждого говорит уфолог. Но вот нумеролог, не столь однозначен в высказываниях. По его словам есть вероятность начала общения с неземной цивилизацией через использование знаков. «Послание в виде двойки» появилось над Россией не случайно, твердит опытный эксперт.