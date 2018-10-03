«Второе пришествие»: «Послание в виде двойки» появилось над Россией

Необычный символ может иметь знак от пришельцев с Нибиру, говорит нумеролог и уфолог.
Необычные явления всегда привлекают внимание людей, тем более если этот вопрос касается пришельцев, НЛО и вторжения. В Сети опубликовали необычный снимок северного сияния. По словам автора публикации, это произошло в Мурманской области. Однако впечатляющее зрелище очень заинтересовало юзеров.
Принимать такое необычное явление, как предупреждение или списать все увиденное на совпадение, это дело каждого говорит уфолог. Но вот нумеролог, не столь однозначен в высказываниях. По его словам есть вероятность начала общения с неземной цивилизацией через использование знаков. «Послание в виде двойки» появилось над Россией не случайно, твердит опытный эксперт.