Космические туристы Илона Маска могут стать первыми жертвами Нибиру - уфологи

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Японского миллиардера, дизайнера и основателя популярного интернет-шопа Zozotown Юсаку Маэдзава называют счастливчиком, так как ему первым удалось приобрести «билет» на космический тур вокруг Луны на борту космического аппарата Big Falcon Rocket.

Однако уфологи однозначно заявили, что космические туристы основателя компании SpaceX Илона Маска могут стать первыми жертвами обитателей планеты Нибиру. Пришельцы до поры не вмешиваются в деятельность орбитальной Международной космической станции, потому как деятельность экспедиции ограничивается сектором околоземного пространства. Ракета Маска, согласно разработанной программе, должна облететь Луну, тем самым, рассекретив плацдармы инопланетян на невидимой стороне. По мнению уфологов, инопланетяне, несмотря на радикально отличающийся тип мышления, понимают, что космические туристы являются универсальным средством шантажа. С большой долей вероятности можно предположить, что те сущности, которых шумеры называли ануннаками, прекрасно разбираются в современных земных реалиях.

Информация о космическом туризме, который со временем должен приобрести массовый размах, была озвучена Маском в прошлом году. Затем последовали сообщения об ажиотаже толстосумов, пресыщенных любыми земными развлечениями. На сегодня известно, что после «первой ласточки» Маэдзавы к вылету в космос готовы держатели основных акций на рынке углеводородов из Ближнего Востока, представители крупнейших фирм США и даже китайские товарищи, имеющие политический вес на международной арене. Как этим не воспользоваться обитателям Нибиру для быстрой оккупации Земли с наименьшими потерями? Вопрос остается открытым. Кстати, Маск не исключает, что совершит первый полет на Big Falcon Rocket с Маэдзавой.