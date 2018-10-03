ГМО-бактерии заменят удобрения

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Все с большими темпами население нашей планеты увеличивается, да и овощи и фрукты становятся более востребованными. Поэтому перед сельскохозяйственной отраслью возникла серьезная проблема, как же увеличить скорость роста растений, при этом не навредив окуржающей среде.

Все знают, что большинство удобрений являют собою химические вещества, которые хоть и помогают растениям, которые выращиваются на фермах, однако сильно вредят прочей флоре и фауне. Из-за подобного рода удобрений гибнут не только насекомые-вредители, но и вполне полезные, например, пчелы. Пчелы ведь собирают пыльцу не только с цветов, но и с различных видов овощей и фруктов, которые подвергаются обработке удобрениями.

Ученые же решили помочь побороть проблему вредных удобрений. Специалистами были обнаружены особые бактерии, которые населяют корневища многих растений, но в основном, бобовых. Особенность этих бактерий заключается в том, что они по сути являются симбиотическими организмами, которые питаются сахаром, вырабатываемым растениями, а в обмен дают им атмосферный азот. Удобрение же разрушает эту связь, убивая бактерий, но при этом ускоряя рост растения.

Ученые хотят провести некоторые опыты и модификации этих бактерий, они считают, что подобные ГМО-бактерии в будущем заменят удобрения полностью. Особенность нового вида бактерий заключается в том, что они не умирают, даже если использовать удобрения.

Были проведены некоторые эксперименты и наблюдения, которые показали, что ГМО-бактерии уменьшают потребность кукурузы в удобрениях на четверть.

Надеемся, что ГМО-бактерии поступят в массовую продажу, что позволит полностью заменить привычные удобрения. Ведь проблема ухудшения состояния окуражающей среды сейчас как никогда актуальна, поэтому нужно решать вопрос с вредными удобрениями, которые лишь усугубляют ситуацию.