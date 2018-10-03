Инопланетяне заставили ученых построить Большой адронный коллайдер – конспиролог

Вчера, 23:18

Вопрос, зачем нужна на Земле такая дорогостоящая, а главное, чрезвычайно опасная «игрушка» амбициозных исследователей, как БАК, задавался еще в 90-х годах прошлого века на стадии разработки проекта.

Конспиролог Стивен Бассет заявил, что изучив историю вопроса, он пришел к однозначному выводу о том, что инопланетяне заставили ученых построить Большой адронный коллайдер. Мало того, они помогли своими технологиями, позволившими довести расходы на создание БАК до приемлемого уровня. Бассет утверждает, что таким образом пришельцы решают несколько важных для своей цивилизации задач. Во-первых, при работе коллайдера, который предназначен для проверки комплекса экзотических теорий, будут возникать мини-черные дыры. Именно через них пришельцы проникают в Солнечную систему. Во-вторых, сам ускоритель явится средством для шантажа, так как способен не только создать глобальную черную дыру, но сжать планету до стометрового диаметра. Этот факт, кстати, подтверждается представителями академической науки. Возможны и другие варианты, на которых Бассет не стал заострять внимания.

Астрофизик Майкл Рис в своем заключении, которое он послал правительствам Франции и Швейцарии, также говорится об опасности коллайдера и выражается недоверие руководству лаборатории ЦЕРН. По мнению ученого, кроме черной дыры, которая может поглотить Землю, коллайдер может образовать, так называемые, страпельки. Этим термином обозначаются гипотетическое вещество, состоящее из «странной материи», способное изменить материю всей Вселенной. Также в отчете говорится и о возможности расширения пузыря истинного вакуума, который мгновенно разрушает на своем пути все физические объекты. Конечно, теория конспиролога довольно спорна, но то, что БАК несет объективную угрозу, уже научно доказано.