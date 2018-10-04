Ученые: Ложь полезна для мозга

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Дети, умеющие лгать, более развиты в когнитивном смысле, нежели их честные ровесники, а также сами легче распознают обман.

Ученые из университета Торонто в Канаде доказали, что люди, которые с детства умеют обманывать и привыкли ко лжи, лучше разбираются в людях, нежели их честные сверстники. Такой парадокс изучили с помощью международного исследования ученые из Китая, Америки и Сингапура. В нем приняли участие 42 китайских ребенка возрастом около 3,5 лет. Эксперимент заключался в том, что взрослый должен был угадать, в какой руке находится конфетка у ребенка. Одна группа детей честно играла, а другую научили жульничать и таким образом всегда выигрывать сладость. Последующий анализ данных показал, что когнитивные способности «жульничающих» детей гораздо выше и они лучше разбираются в людях, их эмоциях и стараются быть более гибкими к ситуации. Таким образом, ложь в некоторой степени полезна для мозга, но только в виде игры.

Естественно, что многие родители остались недовольны подобными результатами и недоумевают. Что им теперь, учить ребенка обманывать и жульничать? Однако, исследователи уверили, что честность действительно необходима в любой деятельности будущей личности, но в качестве игры нужно показать маленькому человеку, что мир не такой радужный и веселый и его могут обмануть, даже жестоко. Таким образом малыш научится понимать намерения людей, распознавать ложь, разбираться в чувствах, что несомненно полезно для его развития как индивидуума и члена общества.