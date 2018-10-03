Предвестники экологической катастрофы: Плотоядные гусеницы угрожают югу России

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Желание россиян побывать на экзотических островах и привезти оттуда сувениры на память могут стать причиной массовой гибели растений и животных в регионах с субтропическим климатом.

Гавайи не только рай для туристов. Там обитает множество экзотических животных, растений и насекомых. Несколько десятков лет назад ученым удалось обнаружить сразу несколько новых видов гусениц, которые при детальном изучении оказались настоящими монстрами. В отличие от своих травоядных собратьев - эти плотоядные, то есть питаются мясом.

Несмотря на то, что случаев поедания Eupithecia orichloris крупных животных пока не зафиксировано, точно известно, что одна такая личинка хоть и крупной, но безобидной моли, способна в считанные секунды справиться с небольшим жуком, причем прокусить хитиновый панцирь для такого монстра не проблема.

Процесс охоты плотоядных гусениц можно сравнить с принципом охоты плотоядных растений. Он испускает феромоны, которые заставляют жертву приблизиться, и хватает его своими клешнями, которые растут прямо на голове и пожирает заживо, двигая тело из стороны в сторону.

Примечательно, что такие плотоядные гусеницы обнаружены не только на Гавайах. Их начали находить на территории южного Вьетнама, Лаоса, а также в Гондурасе и Боливии. Ученые пока не могут точно объяснить, каким образом травоядные насекомые превратились в плотоядных монстров, но некоторые эксперты отметили, что их идентификация совпала с окончанием военных действий в этих регионах. На Гавайях в 50-х годах, во Вьетнаме вначале 80-х, а в Центральной и Южной Америке совсем недавно.

Особое опасение вызывает тот факт, что чем меньше времени прошло с момента окончания военных действий, тем более агрессивными и прожорливыми являются гусеницы. Такое явление может получить название «стрессовая эволюция».

Экологи считают, что ореол обитания плотоядных гусениц может увеличиться из-за туристов, которые в память об отдыхе могут купить какую-нибудь вещь или фрукт, который окажется, заражен такой личинкой или моль может отложить яйца в одежде отпускников. Более всего эти плотоядные гусеницы угрожают югу России, где климат очень благоприятный для жизни насекомых. Это настоящие предвестники экологической катастрофы, размножение которых чревато гибелью растительности и местных насекомых, считают эксперты.