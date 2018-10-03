«Как охладить человечество?»: От аномальной жары пострадают тысячи городов - ученые

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К 2050 году средняя температура воздуха на планете будет +35 градусов, в то время как сейчас она составляет всего +15 градусов.

Ученые университета Пердью провели исследования и оказалось, что на Земле начинает действительно резко изменяться климат. Спустя тридцать лет на планете будут подвергнуты неблагоприятному воздействию высоких температур 1,6 миллиарда человек, что в 8 раз больше, нежели сейчас. Исследователи бьют тревогу и пытаются донести, что от аномальной жары пострадают тысячи городов, жители которых не приспособлены к такой высокой температуре. Один из специалистов по данному вопросу, профессор Дэв Ниеги, считает, что на данный момент перед экологическим и политическим обществом стоит важнейший вопрос: «Как охладить человечество?». Однако, эту проблему необходимо решить так, чтобы не принести вреда природным экосистемам в целом и постараться сохранить то, что пока осталось.

К сожалению, средний показатель в +35 градусов зафиксирован уже в 354 городах мира, что очень важно, так как этот параметр растет и угрожает всему человечеству. Ученые считают, что глобальное потепление необходимо остановить, так как оно уже «наступает на пятки» людям. Впрочем, конкретного способа предотвратить губительные процессы пока нет и исследователи продолжают поиски решения такой важной проблемы.

При этом многие специалисты уже подхватили идею о том, что именно резкое потепление и станет своеобразным «концом света» для человечества. По их мнению, Земля пытается избавиться от перенаселения и урегулировать собственные природные условия, а механизм «самоуничтожения» уже запущен.