От типа пятен детенышей жирафов зависят их шансы на выживание

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Окрас шкуры и узор передается исключительно от самки и определяет способность выживания на начальном этапе, выяснили зоологи из Швейцарии.

В университете Цюриха исследователь Моника Бонд изучила цвет и форму пятен, с целью понять какое значение они имеют для жирафов. После 4-летнего исследования в Танзании на основании полученных видеоматериалов ученым удалось выяснить, что от типа и цвета пятен детенышей жирафов зависят их шансы на выживание. Наиболее устойчивыми к болезням и выносливыми оказались жеребята с крупными пятнами, которые имеют неправильную хаотичную форму. Биологи подсчитали, что жирафы с пятнами округлой формы среднего размера встречаются реже на 11%, чем те у кого «неправильные» пятна. Согласно заключению экспертов, эта особенность может влиять на то, как жирафы выносят слишком высокую или слишком низкую температуру воздуха.

Это открытие тем более важно, что популяция жирафов продолжает сокращаться. За последние 10 лет их численность снизилась на 20%, что в два раза выше, чем в предыдущие 20 лет. Если не будут предприняты серьезные меры для их спасения, то через 25-30 лет жирафов не останется вообще.