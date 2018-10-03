Диетологи назвали продукты, которые провоцируют развитие рака кишечника

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Австралийский диетолог Эмма Тейлор назвала простые продукты, которые тайно могут разрушать кишечник человека и даже провоцируют развитие опасной онкологии.

Эксперт по правильному и здоровому питанию Эмма Тейлор утверждает, что овощи, которые имеют в своем составе большое количество лектинов, являются потенциально опасными для здоровья. Дело в том, что лектины вызывают различные виды аллергических реакций, провоцируют аутоиммунные заболевания, а также укоряет рост канцерогенов, которые приводят к раку кишечника.

По этой причине диетолог советует людям ограничить употребление таких овощей, как картофель и томаты. Более того, не рекомендуется часто увлекаться кукурузой, красной фасолью, а также орешками кешью и арахисом.