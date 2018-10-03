НЛО с Нибиру атакует США из-за развязывания международных войн – уфологи

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Эксперты считают, что инопланетные расы из Нибиру пришли на помощь человечеству, которое страдает от всевластия США. Именно поэтому американцы который месяц подряд ужасаются от странных летающих объектов в небе.

Жители США постоянно выкладывают пугающие видео в Сеть, на которых им удалось запечатлеть неопознанные летающие объекты. Чаще всего их наблюдают в Калифорнии, Лос Анджелесе и во Флориде. В других штатах подобные инциденты также фиксируются, но не с такой завидной частотой.

Ранее очевидцы сообщали, что им удалось увидеть в небе то объекты в форме тарелки, то треугольника – но каждый раз от НЛО исходило странное свечение. Местные жители считают, что это пришельцы, но не знают, с какой целью инопланетяне их пытаются запугать, и при этом не идут на контакт. Если же правительство США упорно молчит или списывает увиденное на якобы «секретную технику», то у экспертов по уфологии есть своя версия.

Уфологи считают, что НЛО, которое неоднократно видели жители США, является инопланетным кораблем из планеты Х – Нибиру. И у них есть свои счета с населением континента: по словам экспертов, НЛО с Нибиру намеренно атакует США, и все из-за противоправного поведения руководства страны. Якобы пришельцы стали отстаивать интересы других землян, поскольку действия американцев могут спровоцировать настоящий апокалипсис на Земле.

Эксперты убеждены, что инопланетные расы с Нибиру достаточно дружелюбны, но в то же время справедливы. Если они наблюдали ранее за населением Земли, скрываясь, то сейчас они находятся в состоянии гнева. Уфологи утверждают, что НЛО с Нибиру атакует США из-за развязывания международных войн в Сирии, Афганистане, Ираке, Ливии, Сомали и Йемене. Также специалисты по уфологии уверены, что инопланетяне также отстаивают интересы России, которую США рассорили с соседствующей Украиной.

И просто так США не сможет отбиться от данной атаки. Пришельцы из Нибиру уже начали насылать на американскую территорию катаклизмы вроде урагана Флоренс в Кабо-Верде, а их появление в разных штатах – не более, чем насмешка над правительством страны. До этого инопланетяне с Нибиру предупреждали о предстоящих катаклизмах, ждущих США, землетрясением в штате Орегон, но на это никто не обратил внимания.

Уфологи предупреждают, что США пора остановиться с развязыванием международных войн, в которые они вовлекают другие, зависящие от них стран. В противном случае, инопланетные расы захотят стереть с лица Земли Соединенные штаты, вместе с оружием, которое может погубить человечество. И только тогда, как считают специалисты, может настать мир во всем мире.