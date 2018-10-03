Астрономы обнаружили в Млечном пути аномальные звезды

Сегодня, 14:04

Во время изучения движения космических тел в Млечном пути специалисты наткнулись на несколько объектов с необычным поведением. Примечательно, что они двигались в обратном направлении относительно других тел.

Космос является довольно непостижимым, даже несмотря на то, что ученые постоянно открывают его неизвестные стороны. Так, астрономы во время изучения Млечного пути смогли найти несколько звезд, которые вели себя абсолютно не свойственно для таких объектов – в отличие от остальных они не удалялись от центра галактики, а наоборот приближались к ней на большой скорости.

После детального их изучения специалисты пришли к выводу, что эти «нарушители» прибыли в Млечный путь из других космических скоплений. Предположительно, из Большого Магелланова облака. Таких звезд в Млечном пути пока насчитали 20, но их число может быть значительно больше.

Некоторые специалисты предположили, что такое большое ускорение эти небесные тела могли получить в результате столкновения с черной дырой. По другой версии, они могут являться частью двойной системы, которая и выбросила их в Млечный путь после взрыва их спутников.

Часть же специалистов выразили уверенность в том, что звезды зародились именно в Млечном пути. Причиной аномального движения мог стать контакт с одной из поглощенных им карликовых галактик. Если звезда возникла в Млечном пути, то она довольно стара и содержит много водорода, отмечают астрономы. Объекты из других скоплений могут включать в себя большое количество тяжелых элементов. О составе звезд можно судить по оттенкам их свечения.