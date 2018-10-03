Пришельцы с Нибиру мстят индонезийским племенам за контакт в прошлом - конспирологи

Сегодня, 14:00

Многие племена, проживающие в Индонезии, смогли сохранить древние традиции и устои. Перенять обычаи жители отдалённых островов могли у пришельцев в древности, когда другие цивилизации не имели к ним доступа.

Индонезия занимает четвёртое место по численности населения, однако не вся страна находится на одном уровне развития. Некоторые регионы государства по-прежнему сохранили первобытные истоки, расставаться с которыми не спешат. Традиции племён могут показаться жителям современного мира дикими и необычными, но для самих жителей Индонезии они представляют особую ценность.

Однако для сохранения устоев у племён могут быть особые причины. По мнению ряда конспирологов, будучи представителями древней цивилизации, они могли сталкиваться с пришельцами, подобно другим представителям Земли. Но если шумеры, предполагаемые свидетели Нибиру, находились на материке и могли контактировать с соседями, то племена Индонезии проживают совсем в других условиях.

Благодаря отдалённому нахождению от других цивилизаций, индонезийские племена могли стать свидетелями пришельцев. Возможно, инопланетяне с Нибиру делились своими тайнами с местными жителями, и именно поэтому они так тщательно хранят свои традиции. Однако самим пришельцам это может не нравится, и, возможно, приближение загадочной планеты X связано с земными контактами в прошлом. Племена могли узнать о тайных разработках инопланетян, которые мстят за вмешательство всему человечеству. Землетрясения и тайфуны насылаются на Землю пришельцами ради уничтожения конкретных племён, а пострадает вся Земля. Но если вмешательство индонезийских племён в тайны Нибиру были слишком масштабные, то пришельцы не остановятся, пока их месть не свершится до конца.