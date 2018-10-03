Эксперты: Сообщение со станции «Мир» о космических паразитах-мутантах оказалось правдой

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Со дня прекращения полета космической станции «Мир» и потопления ее в водах Тихого океана прошло 17 лет, однако достоверные причины уничтожения комплекса, в который были вложены огромные средства, до сих пор не раскрываются.

Недавно стало известно, что сообщение членов экспедиции со станции «Мир» о космических паразитах-мутантах оказалось правдой, заключают эксперты. Уникальный орбитальный модуль, который со временем должен был превратиться в космический город, был запущен еще в 1986 году. Однако уже через 10 лет на борту стали возникать проблемы. Загорались кабели, происходила частичная разгерметизация. Руководство полетом заявляло о досадных случайностях, хотя в западную прессу просачивалась информация о заполнении внешней и внутренней поверхности станции космическими микроорганизмами, среди которых присутствовали паразиты-мутанты с двумя головами. Постепенно большинство приборов стали покрываться странной слизью внеземного происхождения.

Через четыре года «Мир» перевели в беспилотный режим, а затем было принято решение утопить аппарат в Тихом океане. В научных кругах такое решение вызвало резкое неприятие. Вместе с обломками станции в земную атмосферу и океанские глубины попали совершенно неизученные иноземные организмы, которые со временем могут мутировать в неизвестные науке существа, а также стать причиной страшных болезней, полагают эксперты.

Про сообщение о паразитах-мутантах вспомнили в прошлом году, в ходе любопытного эксперимента. Американские ученые обезглавили земного паразита Dugesia japonica и послали на борт МКС. Через непродолжительное время паразит не только регенерировал голову, но теперь у него стало две головы. Исследование заставило серьезно задуматься о влиянии космической радиации на людей, а также о судьбе обломков станции «Мир», покоящихся на океанском дне в районе Австралии.