Сегодня, 14:08

Эксперты уверены, что продукты питания могут влиять на состояние человека и даже вызывать головные боли. Оказалось, что некоторые любимые «лакомства» могут ухудшить состояние, поэтому их стоит исключить из своего ежедневного рациона.

Ученые назвали топ-5 вызывающих мигрень продуктов, и первое место заслуженно получает алкоголь. По мнению экспертов, спиртное приводит к обезвоживанию организма, именно поэтому четверть людей, употребляющих его, могут почувствовать недомогание.

Вторую строчку «заслужил» шоколад, который содержит кофеин и бета-фенилэтиламин. Известно, что 22% людей испытывают мигрень после употребления данного лакомства, поэтому лучше его употреблять в разумных дозах и как можно реже.

Копченое мясо, хот-доги и сосиски содержат нитраты и консерванты. Именно поэтому их необходимо исключить из списка своих покупок, или, в крайнем случае, покупать их очень редко. Вредные вещества, которые содержатся в продуктах, могут вызывать закись азота в крови, сужая сосуды головного мозга.

Четвертая позиция по праву досталась дорогим сырам, которые поддаются искусственному старению. Они содержат тирамин, который воздействует на человека так, что ему сложно избавиться от хронической головной боли. Пармезан, фета, горгондзола и дорблю необходимо употреблять как можно реже.

А завершает список топ-5 всеми любимое мороженое. После употребления люди нередко замечают появление головной боли, точно так же, как и после другой замороженной пищи. Особенно не рекомендовано его есть в жару.

Необходимо понимать, что к потреблению всех этих опасных продуктов необходимо относиться с спокойствием. Безусловно, большого вреда они не принесут, но могут доставить дискомфорт. Поэтому не стоит от них отказываться полностью – можно потреблять в пищу малыми дозами, которые не навредят.