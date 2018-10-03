«Зеленая Нибиру?»: В Турции показалась цветная планета-убийца - очевидцы

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Смена цвета могла стать результатом химических реакций на тайном объекте или испытаний ядерных реактивов, говорит уфолог.

В социальной сети Instagram появилась запись о том, что в небе вновь рассмотрели тайную Планету Х. Сообщения в этом ключе воспринимают неоднозначно пользователи Интернет. Есть много людей, которым не верится в выдумки уфологов, и сообщениям о конце света или столкновении с астероидом кажется откровенно чушью. Однако поспорить с такими мнениями готовы оппоненты. По их убеждению, Земля не имеет аналогов в космосе и прилет Нибиру реальность, более того, Планета Х может стать смертельной угрозой для всего человечества. Приверженцы этой теории не перестают публиковать фотоснимки и доводы о возможной импактной встрече с планетой-убийцей.

В Турции показалась цветная Нибиру. По сообщениям очевидцев в соцсети, планета странного зеленого цвета уже близка к Земле.

«Вы же видели Нибиру? #nibiru #нибиру», - пишет автор, находясь на побережье Турции.

Подписчики отреагировали сухо на такое сообщение, написали лишь: «Клевая фоточка!», «Спасибо», «Идеально». Можно ли считать это фото подтверждением появления загадочной Девятой Планеты, как ее еще называют, пока неясно.

Однако уфологи утверждают, что приближение Нибиру - неизбежный процесс. Систематически Планета Х приближается к Земле, активизируя активность вулканов и земной коры, пробуждая Йеллоустон. Окажется ли Нибиру апокалипсисом для землян, покажет время.