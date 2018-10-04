Уникальная энергетика и портал в другой мир: Эксперты разгадали феномен каменных лесов

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Прекрасные ущелья, состоящие из многочисленных каменных возвышений, относят к настоящим чудесам природы.

Удивительный феномен, который раскрыли эксперты, придал каменным лесам еще большую загадку. Процесс создания таких прекрасных чудес природы по сей день вызывает много вопросов, а потому они становятся интересным объектом для изучения. Местные жители, которые изо дня в день наблюдают за этими таинственными лесами, утверждают, что их отличает уникальная энергетика, а некоторые и вовсе служат как портал в другой мир. Такие теории привлекают исследователей, которые наконец разгадали феномен ряда каменных лесов.

Особым вниманием ученых пользуется Окаменевший лес, территория которого украшает маленький городок Навахо в штате Нью-Мексико, США. Примечательно, что возраст многих растений здесь превышает 2 миллиона лет.

Таким же чудесным и необычным считается каменный лес неподалеку от Варны в Болгарии Побити камъни. Потрясающая энергетика этого места по-прежнему восхищает местных жителей, которые отмечают, что в определенное время года здесь царит подлинная красота. Невероятным напоминанием о предках, создавших данный лес, является ритуальный круг - здешнее место наделено магической энергетикой, по свидетельству старожилов, и использовалось для проведения сокровенных и святых обрядов. Множеством легенд и странных историй опутан этот круг. Согласно одному поверью, вошедший в этот круг может получить ответы на все вопросы и обрести мощный заряд энергии.

Загадкой для ученых остается лес Маркаваси в перуанских Андах, ведь до сих пор не известно, является эта красота детищем природы, плодом тяжелого труда здешних жителей, или же подарком землянам от инопланетных цивилизаций - бытует мнение, что этот лес является порталом в параллельные миры.