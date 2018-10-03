Ученые выяснили, почему женщины стареют медленнее, чем мужчины

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Ученые из Калифорнийского университета выяснили, что благодаря женским гормонам, которые положительно влияют на теломеры, женщины не только стареют медленнее мужчин, но и дольше живут.

Профессор Элисса Эпель совместно с коллегами-учеными выяснила, как женский гормон эстрогенов положительно отражается на теломерах, которые и отвечают за молодость организма и долголетие. По словам ученых, более длинные теломеры предсказывают меньше сердечно-сосудистых заболеваний и, во многих случаях, более продолжительный срок жизни как для мужчин, так и для женщин.

Однако у большинства мужчин теломеры короткие, тогда как женщины могут похвастаться длинными теломерами. Это происходит потому, что воздействие эстрогенов увеличивает активность теломеразы, фермента, который может защитить и удлинить теломеры, говорит доктор Эпель. Однако ученые предупреждают, что теломеры могут быть укорочены преждевременно из-за стресса и хронических или детских психологических проблем.