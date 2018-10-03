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Человечество с давних времен стремится найти эликсир вечной молодости. Современные ученые определили, что процесс клеточного старения можно остановить путем уничтожения поврежденных клеток, а значит и остановить процесс старения всего организма.

Американские ученые провели ряд исследований, которые были направлены на поиски способов предотвращения старения организма человека, и определили, что природное вещество физетин, которым богаты многие овощи и фрукты, положительно влияет на продолжительность жизни человека и его здоровье. Известно, что в процессе старения организма в нем накапливаются поврежденные клетки, которые и способствуют ускорению увядания организма.

В молодом возрасте такие клетки самостоятельно выводятся организмом, но вот в процессе взросления организма такая способность теряется, что приводит к ухудшению состояния тканей в организме. Для эксперимента ученые взяли стареющих мышей и применили к ним метод масс-цитометрии. В результате было установлено, что физетин уменьшает количество поврежденных клеток в организме и улучшает общее его состояние и увеличивает продолжительность жизни. Таким образом, ученые создали средство, замедляющее старение.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что при помощи физетина можно продлить продолжительность здорового периода жизни, когда организм находится в оптимальном состоянии, даже в конце жизни, заключили специалисты.

Напомним, что ранее группа ученых из США выяснила, что увеличение промежутков между приемами пищи способствует улучшению общих показателей здоровья и повышает продолжительность жизни.