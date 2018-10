Космическая радиация уничтожает слизистую кишечника – Ученые

Сегодня, 11:00

Излучение подавляет способность слизистой поглощать нутриенты, а также повышает риск развития злокачественных новообразований, сообщил Proceedings of the National Academy of Sciences.

Пагубное влияние космического пространства на физиологическое и психическое здоровье астронавтов доказано давно. Ученые утверждают, что эволюция не подготовила человека к обитанию в безвоздушной среде, а потому нельзя считать полет в космос стандартным затяжным перелетом, ведь опасное влияние оказывают сразу полное отсутствие гравитации, повышенные дозы радиации и стресс длительной изоляции. Путешествие в космос делает человека слабым, усталым, больным и довольно часто страдающим депрессией. Однако последние исследования показали, что космическая радиация таит еще одну грозную опасность - она уничтожает слизистую кишечника.

К такому неутешительному выводу пришли сотрудники Джорджтаунского университета после серии экспериментов под руководством Камаля Датты. Ученые разделили лабораторных мышей на три группы, на одну из которых воздействовали слабым излучением радиоактивного распада тяжелых ионов железа-56, вторую подвергли коротким вспышкам гамма-излучения, а третья, контрольная, жила в обычных условиях. Дозы радиации соответствовали мощности излучения, которое воздействует на космонавтов, работающих на орбите. Как оказалось, радиация подавляла способности слизистой кишечника мышей поглощать питательные вещества, а также повышала риск развития злокачественных новообразований.

Дальнейшее гистологическое исследование объяснило патогенез влияния космической радиации - эпителиальный слой ЖКТ у облученных животных заполняли сенесцентные, «старые» клетки, неспособные к эффективному делению, в то время как нормальная слизистая должна полностью обновляться 1-2 раза в неделю. При этом структура и функции кишечника у мышей из опытных групп более не возвращались к нормальным процессам, а патология приобрела постоянных характер.

Важное открытие учтут при подготовке будущих миссионеров к полету, что позволит врачам лучше подготовить космонавтов к полету, дабы их экспедиция минимально отразилась на здоровье.