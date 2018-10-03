Смертельные паразиты, поедающие мозг, обнаружены в бассейне техасского курорта

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Трагический случай, произошедший в аквапарке города Ваго с 29-летним жителем Нью-Джерси Фабрицио Стабиле, стал поводом для сенсационного расследования.

Как показали результаты экспертизы, смертельные паразиты Naegleria fowleri, поедающие мозг человека, обнаружены в бассейне техасского курорта. Трагедия произошла в начале сентября этого года, когда Стабиле вернулся домой после отдыха, полный приятных впечатлений. Однако спустя два дня молодой человек почувствовал острую головную боль, а на утро не смог подняться с постели. Его речь стала невнятной, мысли путались, он не мог сформулировать предложения. В госпитале врачи предварительно диагностировали вирусный менингит, однако лекарства не действовали и доставляли пациенту новые страдания.