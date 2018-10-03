Смертельные паразиты, поедающие мозг, обнаружены в бассейне техасского курорта

Трагический случай, произошедший в аквапарке города Ваго с 29-летним жителем Нью-Джерси Фабрицио Стабиле, стал поводом для сенсационного расследования.
Как показали результаты экспертизы, смертельные паразиты Naegleria fowleri, поедающие мозг человека, обнаружены в бассейне техасского курорта. Трагедия произошла в начале сентября этого года, когда Стабиле вернулся домой после отдыха, полный приятных впечатлений. Однако спустя два дня молодой человек почувствовал острую головную боль, а на утро не смог подняться с постели. Его речь стала невнятной, мысли путались, он не мог сформулировать предложения. В госпитале врачи предварительно диагностировали вирусный менингит, однако лекарства не действовали и доставляли пациенту новые страдания.
Только после тщательного обследования с применением современной диагностической аппаратуры и последующего консилиума, было определено, что в мозг Фабрицио пробрался Naegleria fowleri. К сожалению, паразит уже почти полностью выел мозг и на следующий день Стабиле умер. Известно, что заражение Naegleria fowleri в 97 случаях из 100 заканчивается смертью. Опасные черви обычно селятся в небольших пресных водоемах или бассейнах, которые не проходят должную санитарную обработку. В настоящее время аквапарк в Ваго закрыт для посетителей. Там работает специальная комиссия.