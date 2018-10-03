Ученый: NASA и «Роскосмос» объединятся для поиска пришельцев на Венере

Сегодня, 08:26

Американский ученый заявил, что Россия и США будут сотрудничать ради общей цели. Исследователи планируют доказать существование пришельцев на Венере.

Планетарный геолог из Университета в Буффало, а также американский сопредседатель комитета по определению бинарной науки Трейси Грегг заявил, что планирует объединиться с учеными NASA и российским космическим агентством «Роскосмосом» для того, чтобы в 2026 году отправить астронавтов на Венеру. Целью миссии будет найти следи инопланетной жизни, а возможно и самих инопланетян. Трейси Гресс утверждает, что в NASA больше сосредоточены на изучении Марса и упускают внеземную жизнь на Венере.

В будущем оба агентства NASA и «Роскосмос» будут сотрудничать, чтобы обсудить новый вид миссии на Венеру, а именно изобретение посадочного аппарата, который помог бы астронавтам-исследователям выжить на смертельной поверхности планеты, утверждает ученый.