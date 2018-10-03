Ученые: Наступление катастрофических засух неизбежно

Вчера, 23:20

Повышение температуры на Земле приведет к сокращению доступа к воде, из-за чего, в первую очередь, пострадает население. Исследователи построили специальную модель, благодаря которой удалось предсказать последствия глобального потепления.

Ученые из Китая заявили, что наступление катастрофических засух из-за потенциального повышения температуры на 1,5 градуса неизбежно. Больше всего «достанется» таким частям планеты, как восток и юг Азии, восток и запад Африки, и в Центральной Европе, у которых значительно сократится объем пресной воды.

Другие материковые части также пострадают при соблюдении условий модели. Поразительно, но проблемы будут иметь из-за глобального потепления и в Средиземноморье, Гренландии, Исландии и Аляске. Ученые отмечают, что количество людей, страдающих от засухи, станет больше на 117 млн человек.

Даже Парижское соглашение, заключенное в 2015 году странами, может не суметь остановить влияние глобального потепления. Экологи отмечают, что даже при повышении на 1,5 градуса могут бесследно исчезнуть целые экосистемы, вымирать животные. Планету запустили практически до точки «невозврата», захламив ее мусором и загрязнив Мировой океан, и теперь человечеству придется разбираться с этими последствиями как можно скорее.