В Красноярске ученые получили лекарство от тромбов из опилок

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Специалистам удалось определить, что в обычных опилках находятся биологически активные вещества, которые способны помочь организму человека в борьбе с варикозным расширением вен. Добыв дигидрокверцетин и арабиногалактан, они смогли сделать медицинский препарат.

Международная группа ученых, в которую вошли специалисты из России и Франции, на базе центра СО РАН в Красноярске провели ряд экспериментов, которые показали, что обычные опилки могут стать основой медицинского препарата. Ученые получили лекарство от тромбов. В ходе опыта удалось выяснить, что древесные опилки содержат дигидрокверцетин и арабиногалактан, которые можно использовать не только в медицине, но и пищевой промышленности. Доказано, что арабиногалактан способствует улучшению свертываемости крови и предотвращает развитие тромбозов.

Известно, что из опилок человечество получает большой ассортимент продуктов нефтехимического синтеза, а также природные соединения, которые являются уникальными. Для их переработки используется кислота, но такой метод довольно рискован с точки зрения экологии.

Группа ученых нашла новый способ переработки древесины лиственницы, позволяющий выделить массу полезных веществ. Сначала из опилок извлекают полимер дигидрокверцетин и полисахарид арабиногалактан. Эти вещества уже можно использовать для производства лекарств и для продления срока годности продуктов. Далее, из остатков древесины выделяется микрокристаллическая целлюлоза и лигнин. Для этого используется не серная кислота, а нетоксичный титан оксида, который безопасен для организма и окружающей среды. Теперь ученые получили лекарство от тромбов из опилок.